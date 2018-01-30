عملية عاجلة لإنقاذ 150 متزلجا في مصعد معلق بالنمسا

فيينا - (د ب أ):

أرسلت السلطات المعنية في الحكومة النمساوية، ثلاث مروحيات، و11 من فرق تسلق الجبال أمس الاثنين، في عملية عاجلة لإنقاذ 150 متزلجًا عالقين في مصعد مكسور داخل منتجع بالنمسا.

وتقطعت السبل بالأشخاص على ارتفاع 2000 متر تقريبًا، جراء عطل في مصعد تزلج في منتجع كرايشبرج.

وقال كارل فوسي، متحدث باسم الشركة المشغلة للمصاعد، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إنه إما يتم انتشال المتزلجين من مقاعدهم بمروحية أو إنزالهم إلى الأرض بحبال.

وفي الساعتين الأوليين بعدما توقف المصعد فجأة، جرى إنزال نصف المتزلجين تقريبًا إلى المنتجع الواقع في شتيريا في وسط النمسا.

وقال فوسي: "نحن متفائلون أن كل شيء سينتهي بحلول المساء".​