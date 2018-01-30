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محكمة فرنسية تلغي الحظر على تربية "الدلافين"

01:07 ص الثلاثاء 30 يناير 2018
محكمة فرنسية تلغي الحظر على تربية "الدلافين"

باريس - (د ب أ):

ألغت محكمة إدارية فرنسية أمس الاثنين، مرسومًا وزاريًا لعام 2017 كان من شأنه أن يجبر الحدائق المائية في النهاية على إنهاء عروض الدلافين.

وطعنت ثلاث شركات تدير أحواض دلافين، على المرسوم الذي يحظر تربية الحيتان القاتلة والدلافين في الأسر، ودعا عدد من الجماعات المعنية بحقوق الحيوان إلى تأييد المرسوم.

وألغى مجلس الدولة المرسوم لأنه عندما شاورت الحكومة الأطراف المعنية، قدمت نصًا يفيد بأنه لايزال من المسموح تربية الدلافين ذات المنقار القاروروي.

وبموجب مرسوم 2017، كانت الدلافين ذات المنقار القاروروي هى الشائعة والحيتان القاتلة الأنواع الوحيدة من الحيتان التي يمكن إبقاءها في الأسر.

ولا يمكن قانونيًا سوى إبقاء الحيوانات الموجودة في الأسر بالفعل، ما يعني أنه دون احتمالية القيام بمزيد من عمليات الشراء أو الصيد أو التربية، فإن كل أحواض الدلافين ستغلق في النهاية.​

محكمة إدارية الدلافين الحدائق المائية حقوق الحيوان

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