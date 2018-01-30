قاض بريطاني يأمر بفصل أجهزة الإعاشة عن طفل.. تعرف على السبب

لندن - (أ ش أ):

أمر قاض بريطاني، أمس الاثنين، بفصل أجهزة الإعاشة عن طفل، لم يكمل من العمر سنة واحدة، على غير رغبة أبويه لموته سريريا.

وقال القاضي في حيثيات حكمه إن الطفل تعرض لتلف دماغي "كارثي" عند ولادته، تركه غير قادر على الحركة أو التنفس بشكل مستقل عن الأجهزة.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية في نسختها الإلكترونية إلى أن والدي الطفل أرادا ابقاءه على قيد الحياة، وجادلا بأنه أظهر علامات استجابة عالية.

من ناحيتهم، أخبر أطباء هيئة المحكمة، أن درجة الوعي لدى الطفل "منخفضة" ولا يتسجيب للتحفيز وهو الأمر الذي رفض الأب والأم تصديقه، وقالت والدة الطفل: "عندما اتحدث إليه يستجيب بفتح إحدى عينيه ببطء".​