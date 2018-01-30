رئيس ليبيريا يتعهد بمنح الجنسية لجميع الأجناس

مونروفيا - (د ب أ):

تعهد الرئيس الليبيري جورج ويا اليوم الاثنين، بإلغاء قانون يحظر حصول الأشخاص، الذين ليسوا من ذوي البشرة السمراء، على الجنسية أو تملك عقارات في ليبيريا.

ومنذ تأسيس دولة ليبيريا، الواقعة في غرب أفريقيا، من قبل العبيد الأمريكان من أصول أفريقية في عام 1847، يُجيز الدستور الليبيري منح الجنسية وتملك عقارات فقط للأشخاص من ذوي البشرة السمراء.

وقال ويا، خلال خطابه الأول الموجه للأمة منذ تنصيبه رئيسا للبلاد قبل أسبوع "إن هذا يتناقض مع اسم دولة ليبيريا الذى يعنى" الحرية ".

وأضاف ويا "يجب ألا نخشى من أن تتمتع الأجناس الأخرى بحق الجنسية الليبيرية، ولهذا أوصي وأقترح بأن يتم النظر في هذا الأمر عند حذف هذه المادة من الدستور".

وتابع الرئيس الليبيري قائلاً إن القانون يحد أيضاً من التنمية الاقتصادية حيث أنه لايشجع المستثمرين الأجانب ، طالما أنهم غير قادرين على تملك أراضي وعقارات.

واستطرد ويا قائلاً "إن هذا يتنافى مع اعلاني بأن ليبيريا منفتحة على الأعمال التجارية".

وتفوقَ ويا،البالغ من العمر 51 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكا بعد حصوله على 5ر61 في المئة من الأصوات، ليخلف إيلين جونسون سيرليف، التي شغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً.

يذكر أن ويا هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في عام 1995.

واحترف ويا في العديدة من الأندية الكبرى وأبرزها ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في 2002.