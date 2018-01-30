أهم التصريحات في 24 ساعة: "انتحار" كوريا الشمالية و"انقلاب" اليمن
12:19 ص الثلاثاء 30 يناير 2018
إعداد – محمد الصباغ:
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده لن تحتمل أن تقوم إيران بتحويل لبنان إلى موقع كبير للصواريخ، واعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن أي تعدٍ على الشرعية هو انقلاب، فيما حذر وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج-مو من أن استخدام سول للأسلحة النووية سيكون بمثابة انتحار.
يمكن متابعة أبرز التصريحات عبر هذه الصفحات:
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