الداخلية اليمنية تتهم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار

صنعاء - (د ب أ):

اتهمت وزارة الداخلية اليمنية، مساء الإثنين، عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وبعض وحدات الحزام الأمني بعدم الالتزام بوقف اطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، مؤكدة بأنها لن تقف مكتوفة الايدي.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) على نسخة منه، "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر يوم أمس الأحد والتي قضت بإيقاف إطلاق النار وانسحاب جميع الوحدات العسكرية والعودة إلى ثكناتها ومواقعها، فقد تمت الاستجابة الفورية والالتزام التام بالتوجيهات من قبل جميع الوحدات العسكرية حقناً للدماء وتجنباً للفتنة التي فرضت علينا وعلى أبناء عدن وحرصاً على استتاب الأمن والاستقرار وعدم إقلاق السكينة العامة".

وتابع البيان "إلا أننا وبما يدعو للأسف الشديد فوجئنا باستمرار إطلاق النار من قبل عناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني ولم يلتزموا من جهتهم بوقف إطلاق النار، بل استمروا في اقتحام المقار والمؤسسات الحكومية والعبث بمحتوياتها ونهبها والهجوم بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع ألوية الحماية الرئاسية والأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها في ظل هذا الظرف العصيب".

وأعتبر البيان ذلك التصرف "تحدٍيا وتجاوزا واضحا لكل ما تفرضه علينا ظروف المرحلة وحساسيتها مغلبين مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن في مغامرة مجنونة ستعود بالويلات على شعبنا الصابر والمرابط".

واضاف البيان أنه " وبالرغم من كل الانتهاكات والخروقات والعمليات العسكرية التي استمرت عناصر الانتقالي والحزام الأمني في ارتكابها حتى ساعة كتابة هذا البيان التزمت جميع الوحدات العسكرية للقوات المسلحة والأمن بضبط النفس".

واستطرد "ولكن وانطلاقاً من الصلاحيات التي يخولها لنا القانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقوم بما يخوله لنا القانون في الدفاع عن النفس وحماية المنشئات الحكومية والخاصة وحماية المواطنين من عبث ميليشيات الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني".

وجددت وزارة الداخلية في البيان دعوتها لمن وصفتهم بـ "العناصر الخارجة عن النظام والقانون" لتغليب مصلحة الوطن والمواطن والاحتكام للغة العقل والمنطق وتفويت الفرصة على العدو الحوثي المتربص بنا جميعا".

كما دعت قيادة التحالف العربي إلى سرعة التدخل "ووضع حد لكل الممارسات المجنونة التي ترتكبها عناصر الانتقالي وبعض وحدات الحزام الأمني وإيقاف اعتداءاتهم على المؤسسات ووحدات الجيش والأمن، والتي سيدفع ثمنها الجميع".

وتشهد مدينة عدن اشتباكات عنيفة منذ امس الأحد، بين عناصر المقاومة الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للحكومة الشرعية من جهة ثانية، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

واندلعت الاشتباكات بعد أن منعت قوات الحماية الرئاسية متظاهرين من الدخول إلى لساحة العروض في مديرية خور مكسر، استجابة للتصعيد الذي دعت اليه المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي ضد الحكومة التي وصفتها "بالفاسدة".