محكمة أمريكية تدين مصرفيا تركيا بانتهاك العقوبات ضد إيران

نيويورك - (د ب أ)

أدانت هيئة محلفين بمحكمة اتحادية في نيويورك مصرفيا تركيا يدعى محمد هاكان اتيلا، بخمس من ست تهم، تتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران، وفقا لما صرحت به متحدثة باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

واستأنف المحلفون الذين بدأوا مداولاتهم يوم 20 ديسمبر قبل بدء العطلة، العمل في وقت سابق اليوم، في المحاكمة التي أدت إلى توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان الشاهد الرئيسي في المحاكمة، تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، قد أمضى أياما يسرد بالتفصيل وقائع ما يسمى برنامج الذهب مقابل النفط الذي يقول إنه استخدم للتهرب من العقوبات.

وحمل ضراب، الذي توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء العام قبل بدء المحاكمة بقليل، كبار المسؤولين الأتراك- بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان- المسؤولية عن المخطط المزعوم.

وقد رفضت السلطات التركية القضية باعتبارها "مسرحا"، حيث أنكر اردوغان انتهاك العقوبات.