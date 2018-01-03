الاحتلال اﻹسرائيلي يفرج عن منال التميمي بعد اعتقالها الأسبوع الماضي

رام الله - (أ ش أ):

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن الناشطة في المقاومة الشعبية في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله، منال التميمي على حاجز جبارة في طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الناشطة منال يوم الخميس الماضي، خلال مسيرة سلمية احتجاجا على محاكمة الطفلة عهد التميمي عند معتقل "عوفر" المقام على أراضي مدينة بيتونيا غربي رام الله، بدعوى المشاركة في مسيرة غير قانونية، والاعتداء على مجندة، وهو ما فندته وسائل الإعلام الفلسطينية.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن المدير العام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، جميل البرغوثي بعد اعتقاله في نفس اليوم، مع منال التميمي.