الحكومة الأفغانية تدعم تغريدة ترامب حول باكستان

كابول - (أ ش أ):

علقت الحكومة الأفغانية على التغريدة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر التي انتقد فيها باكستان بحدة لإيوائها جماعات إرهابية.

قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي، وفقا لوكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية ان الموقف المبرر للحكومة الأفغانية فيما يتعلق بمصادر وأسباب الصراع المستمر قد ثبتت صحته بفضل الجهود المشتركة والموحدة التي بذلها المسؤولون الأفغان والأمريكيون الى جانب حلفاء أفغانستان الدوليين.

وأضاف مرتضوي أن زعماء العالم يتفهمون الآن جذور الصراع الأفغاني مؤكدا أن ذلك سيساعد الحكومة الأفغانية على المشاركة مع الحكومة الباكستانية من أجل عملية السلام.

وأشار إلى أن قدرات الدولتين في هذا الشأن تمت مناقشتها من قبل مع تمسك الحكومة الأفغانية بموقفها تجاه محادثات السلام، غير أنه لم تظهر أي إشارات حتى الآن على وجود إرادة قوية من الجانب الباكستاني.

كان ترامب قد انتقد باكستان، امس الاول، (الاثنين) بعبارات شديدة اللهجة واتهمها بإيواء جماعات إرهابية رغم تلقيها مليارات الدولارات كمساعدات لدعم جهود مكافحة الإرهاب فى أفغانستان.

ويصر المسؤولون الأفغان والأمريكيون منذ مدة طويلة على تمركز مجالس قيادة طالبان وشبكة حقاني الإرهابية في المدن الرئيسية في باكستان حيث يخططون وينسقون الهجمات على أفغانستان.