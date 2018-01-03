انخفاض غير مسبوق في عدد العاطلين في ألمانيا عام 2017
11:56 ص الأربعاء 03 يناير 2018
نورنبرج - (د ب أ):
سجلت ألمانيا انخفاضا غير مسبوق في عدد العاطلين عن العمل العام الماضي منذ توحيد شطري البلاد.
وأعلنت الوكالة الاتحادية للعمل اليوم الأربعاء أن متوسط عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بلغ العام الماضي 533ر2 مليون عاطل، بتراجع قدره 158 ألف عاطل مقارنة بعام 2016.
وبحسب بيانات الوكالة، تراجع متوسط معدل البطالة في ألمانيا بذلك بنسبة 4ر0% ليصل إلى 7ر5%.
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