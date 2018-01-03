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مسؤولون فلسطينيون: القدس والحقوق الفلسطينية "ليستا للبيع"

11:52 ص الأربعاء 03 يناير 2018
مسؤولون فلسطينيون: القدس والحقوق الفلسطينية "ليستا للبيع"

القدس

رام الله - (د ب أ):

أكد مسؤولون فلسطينيون اليوم الأربعاء أن القدس والحقوق الفلسطينية "ليستا للبيع"، وذلك ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين بزعم رفضهم التفاوض بشأن معاهدة سلام مع إسرائيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "مدينة القدس ومقدساتها ليستا للبيع لا بالذهب ولا بالفضة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول إن "السلام الحقيقي والمفاوضات يقومان على أساس الشرعية العربية والدولية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الناطق أنه "إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على مصالحها في الشرق الأوسط، فعليها أن تلتزم بمبادئ ومرجعيات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلا فإن الولايات المتحدة تدفع المنطقة إلى الهاوية".

من جانبها، ذكرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "الحقوق الفلسطينية ليست للبيع، وقيام ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، وانما هو تدمير شامل لأسس ومتطلبات السلام".

وشددت: "لن نخضع للابتزاز، لقد أفشل الرئيس ترامب سعينا للحصول على السلام والحرية والعدالة، والآن يقوم بلومنا والتهديد بمعاقبتنا على نتائج سياساته هو المتهورة وغير المسؤولة!".

 

 

فلسطين القدس المحتلة قرار ترامب قطع المساعدات

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