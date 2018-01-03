الكويت: رئيس الأركان سليم

الكويت (أ ش أ)

أكدت وزارة الدفاع الكويتية يوم الأربعاء سلامة رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمية لجمهورية بنجلاديش .

وذكرت الوزارة - في بیان صحفي لمديرية التوجیه المعنوي والعلاقات العامة نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن المروحیة تعرضت لحادث أثناء عملية ھبوطھا في منطقة سیلیت، حیث حجب الضباب الكثیف رؤية الطیار، ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك.

وشددت على أنه لم يتم تسجیل سوى خسائر مادية وإصابات طفیفة لأحد المرافقین، وقد تم التأكد من سلامة الجمیع، مضیفة أن رئیس الأركان اتصل بالنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح وكذلك بنائب رئیس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح مؤكدا سلامة الجمیع.

وكان رئیس الأركان الكويتي قد غادر الكويت صباح أمس الأول الإثنین في زيارة رسمیة لجمھورية بنجلاديش.