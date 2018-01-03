الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

رام الله في 3 يناير /أ ش أ)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قباطية جنوب جنين، واثنين في قرية سالم شرق نابلس، و6 من رام الله، وفتى يبلغ من العمر (14 عاما) في القدس المحتلة، وشابا من بلدة عناتا شرق القدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب بالخليل، وقامت بتفتيش بعض المنازل ضمن مناورة عسكرية، واعتقلت شابا من بلدة حلحول شمال الخليل، كما صادرت 8 مركبات من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.