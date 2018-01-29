الحريري: تداعى الخطاب السياسي إلى المستويات الأخيرة "محزن"

بيروت (أ ش أ)

ناشد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كافة المعنيين العمل على تجاوز تلك العاصفة التي هبت على البلد وتدارك تداعياتها ، خصوصا وأن التحديات التي تواجهنا أخطر بما لا يقاس من العنف اللفظي الذي نشهده.

وقال الحريري ـ في بيان صدر عنه مساء اليوم ـ " إنه لأمر محزن جدا أن يتداعى الخطاب السياسي إلى المستويات التي بلغها في الساعات الأخيرة ، ومن المؤسف والمحزن أيضا أن تنعكس أصداء هذا الخطاب على الشارع وعلى وسائل التخاطب والتواصل الاجتماعي بصورة لا يتمناها أي لبناني يراهن على سلامة البلد واستقراره".

وأضاف " إن كرامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكرامة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي من كرامة جميع اللبنانيين أفرادا ومجموعات وطوائف وإن الإساءة لأي منهما بأي عبارة أو خطاب أو تصريح هي إساءة لنا ولمؤسساتنا وطوائفنا وسلوك مشين ومرفوض يجب أن يتوقف".

وتابع "إن استقرار لبنان يجب أن يتقدم على أي أمر آخر ، وثقتي كبيرة بوجود قيادات حكيمة بوزن الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ، نستطيع أن نتحمل إلى جانبها مسؤولية دفع الأخطار عن بلادنا وإخماد الحريق الكلامي الذي تشتعل به المواقع والنفوس".

وكان شريط مصور (فيديو) قد انتشر الليلة الماضية وصف فيه وزير الخارجية اللبناني جيران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"البلطجي" في جلسة مغلقة.

وفور انتشار الشريط المصور على مواقع التواصل الاجتماعي ، أعرب باسيل عن أسفه لما سرب من كلامه في الاعلام في لقاء مغلق في بلدة بترونية بعيدا عن وسائل ‏الاعلام ، واصفا كلامه بأنه "خارج عن أدبياتنا وأسلوبنا في الكلام" ، وأن كلامه جاء نتيجة المناخ السائد في اللقاء".

وكان مناصرون لحركة أمل من حارة صيدا قد تجمعوا عند دوار القناية - مدخل حارة صيدا جنوب لبنان ـ رافعين أعلام الحركة ومنددين بتصريحات الوزير جبران باسيل.