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حول العالم في 24 ساعة: إيران تعتقل سيدة بسبب "الحجاب"

12:10 ص الثلاثاء 30 يناير 2018
حول العالم في 24 ساعة: إيران تعتقل سيدة بسبب "الحجاب"

بوتين ونتنياهو

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم اليوم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تنحى نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أندرو مكابي، عن منصبه، واعتقلت السلطات الإيرانية امرأة ثانية في طهران، بسبب احتجاجها على قانون يطالب النساء بتغطية شعورهن بحجاب، فيما أحيا كلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذكرى ضحايا (الهولوكوست) وذلك بمناسبة زيارة نتنياهو لروسيا.

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