بالصور .. كيف استقبل مطار سوتشي الوافدين لمؤتمر الحوار الوطني السوري؟

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كتبت- إيمان محمود:

يستمر وصول الوفود المشاركة في مؤتمر الحوار السوري إلى منتجع سوتشي البحري في روسيا، الذي يُعقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط ترحيب روسي للسوريين الذين لبوا دعوات موسكو للمشاركة في المباحثات.

وعلّق مطار سوتشي لافتات عملاقة مكتوبا عليها "السلام للشعب السوري"، انتشرت في شوارع المدينة أيضًا وهي شعار المُحادثات السورية.

كما انتشرت لافتات أخرى تحمل عبارة "أهلا وسهلا" بثلاث لغات؛ العربية والروسية والإنجليزية.

وأعلنت روسيا، الدولة الراعية لهذا الاجتماع مع إيران وتركيا، أنها دعت أكثر من 1600 شخص لكن 350 فقط منهم ينتظر حضورهم إلى هذا المنتجع الواقع على ضفة البحر الأسود.

ويهدف مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تنظمه موسكو، الحليفة السياسية والعسكري للرئيس السوري، إلى جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية لتحديد دستور جديد للبلاد وهو موضوع كان محور المحادثات غير المثمرة التي جرت الخميس والجمعة في فيينا.

وبسبب هذا الفشل أعلن نصر الحريري كبير مفاوضي هيئة التفاوض السوري التي تمثل أبرز مجموعات المعارضة السورية عدم مشاركة أي ممثل للمعارضة في مؤتمر سوتشي، لكن موسكو لم تهتم، وأكدت أن المؤتمر لن يتأثر بغياب المعارضة.