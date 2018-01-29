متحدث الكرملين: مؤتمر سوتشي خطوة مهمة على طريق التسوية السورية

القاهرة – (مصراوي):

استبعد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن عدم مشاركة أحدهم في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيؤدي إلى فشل أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة مهمة على طريق التسوية السورية.

وقال بيسكوف اليوم الاثنين: "مؤتمر سوتشي يمثل خطوة مهمة على طريق التسوية السورية".

وأضاف بيسكوف: "حقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر".

وشدد على أن "الجميع يدرك عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي .. هناك حاجة للعمل المضني".

و ويُعقد مؤتمر سوتشي بمبادرة من الحكومة الروسية وبدعم من تركيا وإيران، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يكون اليوم الأول للتحضيرات، وذلك تحت شعار "السلام للشعب السوري"، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 1600 مشارك.