موسكو: انتهاء تحضيرات مؤتمر سوتشي حول سوريا

القاهرة - (مصراوي):

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الاثنين، انتهاء التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال لافرينتيف للصحفيين: "تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وسوتشي مستعدة لهذا الحدث، وقد قمنا بزيارة للموقع يوم أمس، كل شيء جاهز، والمتطوعون والمشاركون في هذا الحدث، على استعداد تام"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "وكما تعلمون، قبل أسبوع، وفي اجتماع لممثلي البلدان الضامنة الثلاثة، كانت قوائم المشاركين في المنتدى غير متفق عليها. وتم إرسال الدعوات؛ إذ تم إرسال أكثر من 1600 دعوة إلى المشاركين في مؤتمر الحوار السوري.

لكنه أكد في الوقت ذاته أنه من الصعب تحديد عدد المشاركين بالتحديد، متوقعًا أن يكون مجموع الحاضرين "من 1500 إلى 1600 مشارك".

ويُعقد مؤتمر سوتشي بمبادرة من الحكومة الروسية وبدعم من تركيا وإيران، بعد أن تسببت اعتراضات بعض فصائل المعارضة السورية إرجائه عدة مرات خلال الفترة الماضية، لكن روسيا قررت هذه المرة أن تعقده في الموعد المُحدد حتى في ظل غياب المعارضة.