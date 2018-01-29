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نتنياهو قبل توجهه إلى موسكو: إيران تسعى لتحويل لبنان لـ"صومعة صواريخ"

01:29 م الإثنين 29 يناير 2018
نتنياهو قبل توجهه إلى موسكو: إيران تسعى لتحويل لبنان لـ"صومعة صواريخ"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

غزة - (أ ش أ):

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران بالسعي لتحويل لبنان إلى "صومعة صواريخ" ضخمة.

وأضاف نتنياهو- في تصريحات أدلى بها قبيل صعوده الطائرة التي ستقله إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- سأبحث مع بوتين ملف محاولات إيران للتوسع عسكريا في سوريا.

وتتركز مباحثات نتنياهو والرئيس الروسي وكبار المسؤولين في الكرملين، على الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، والوجود العسكري الإيراني في سوريا اللذان ترفضهما إسرائيل وتطالب بتعديل الاتفاق وبعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، كما ترفض تعزيز الوجود الإيراني في جنوب سوريا على مقربة من حدودها.

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