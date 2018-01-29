الاحتلال الإسرائيلي يهدم بنايتين قيد الإنشاء ببيت لحم جنوب الضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ):

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عمارتين من عدة طوابق قيد الإنشاء في بيت جالا بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريحية في تصريح صحفي بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ضخمة، اقتحمت منطقة "بئر عونة" شمال غرب بيت جالا، وشرعت بهدم عمارتين سكنيتين تتكون كل واحدة منهما من ثلاثة طوابق قيد الإنشاء، بحجة عدم الترخيص.

وأعرب عن تخوفه من قيام قوات الاحتلال بهدم بنايات ومنازل أخرى في تلك المنطقة، بهدف تهجير السكان والاستيلاء على الأرض وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس.