دبي تعرض ابداعات الشباب على "شاشة برج خليفة" الأعلى والأكبر بالعالم

دبي - (د ب أ)

تستعد مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة لعرض ابداعات فنية على "أعلى وأكبر شاشة في العالم".

وقال مسؤولون بإدارة البرج ، للصحفيين أمس الاحد ، إنهم "دعوا أصحاب المواهب الإبداعية الذين يرغبون في عرض أعمالهم أمام جمهور عالمي كبير، لعرض إبداعتهم على واجهة (برج خليفة) أعلى ناطحة سحاب في العالم".

وأضافوا "نقدم للمواهب فرصة استثنائية بكل المقاييس لاستعراض اعمالهم على واجهة البرج، وهي عبارة عن شاشة (ال أي دي) قدمت عليها عروض استقطبت أنظار العالم خلال احتفالات العام الجديد".

وتتيح المبادرة "للمصممين والفنانين الشباب من مختلف دول العالم المشاركة بتقديم أعمالهم لعرضها على الشاشة، وسيتم اختيار 10 أعمال فنية من قبل 10 مشاركين للعرض على واجهة "برج خليفة"، إضافة إلى تقديمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرج لتصل إلى جمهور واسع حول العالم".

ويتكون "برج خليفة" من 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولاً بالسكان، ويبلغ ارتفاعه 828 متراً ( 5ر2716 قدم)، وتعتبر شاشة (ال أي دي) أكبر شاشة عرض في العالم .