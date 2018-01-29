القبض على امرأة في مطار حاولت تهريب ألماس بقيمة 8 ملايين روبل إلى إسرائيل

موسكو – (أ ش أ)

ألقت الشرطة الروسية القبض على امرأة في مطار دوموديدوفو في موسكو حاولت تهريب ألماس بقيمة ثمانية ملايين روبل (142 ألف دولار) إلى إسرائيل.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى إيرينا فولكا المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، قولها "بالتعاون مع ضباط الأمن في المطار تم إلقاء القبض في صالة المغادرة على مسافرة في رحلة من موسكو إلى تل أبيب وكان بحوزتها الألماس".

وتواجه المرأة (53 عاما) القاطنة بالعاصمة موسكو اتهامات بالاتجار غير القانوني في المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الطبيعية وتهريب سلع ذات أهمية استراتيجية وموارد ومواد ذات قيمة ثقافية.