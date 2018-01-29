تونس تحتضن المهرجان العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة‎‎

تونس – (أ ش أ)

تحتضن تونس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة بسوسة ، بدءا من أمس الاحد ولمدة ثلاثة أيام والتي تنظمها مندوبية الشؤون الثقافية بولاية سوسة.

وكشف مدير المهرجان فؤاد الجليدي - خلال ندوة صحفية - أن المهرجان سيشهد حضور فنانين عالميين في عالم الألعاب السحرية من عدة دول مثل روسيا وإيطاليا ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول.

وأشار الجليدي إلى أنه تم تنظيم عروض في عدد من دور الثقافة بالجهة، فضلا عن عروض كبرى في المسرح البلدي وعرض في الهواء الطلق.