مجلس منبج العسكري: مستعدون للدفاع عن المدينة ضد القوات التركية

دمشق- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج شروان درويش، أن المجلس مستعد للدفاع عن المدينة عقب تهديد أنقرة باستهدافها بعد عفرين.

وأضاف درويش ـ في تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أن منبج تحررت من داعش بعمل مشترك مع التحالف الدولي ، مشيرا إلى أن التنسيق مع التحالف ما زال مستمرا.

وبدأت تركيا عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين قبل أسبوع وتضمن الهجوم قصفا شديدا، لكن تقدم الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معه ظل محدودا.

وهددت أنقرة بتوسيع الهجوم ليشمل مدينة منبج التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم التحالف الدولي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.