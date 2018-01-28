الشرطة النيجيرية تحرر اثنين من جنوب إفريقيا من خاطفيهما

ليجوس - (د ب أ):

حررت الشرطة النيجيرية مواطنين من جنوب إفريقيا كانا مختطفين، حسبما أفاد مسؤولون، يوم الأحد.

وجاء في بيان للشرطة النيجيرية، أن الرجلين وهما توماس أرنولد بيرس وهيندريك جيديون سميث قد تم تحريرهما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت دون أن يُصابا بأذى.

وقالت الشرطة إن غرفة عمليات الشرطة المشتركة شنت عملية على الأرض، ونفذت ضربة جوية على إحدى الغابات في منطقة بيرنين جواري بولاية كادونا أدت إلى سحق الخاطفين.

ولا تزال الشرطة تجري عمليات بحث عن المشتبه بهم.

كان المواطنان من جنوب إفريقيا قد اختطفا في 23 يناير الجاري في قرية ميدورو بولاية كادونا أيضا.

وقال نيلسون كجويت، المتحدث باسم وزارة العلاقات والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، إنهما يعملان لدى شركة تعدين.

وقال كجويت إنه تم تسليم الرجلين للمفوضية العليا لجنوب إفريقيا في أبوجا، وأنهما سيخضعان لفحص طبي قبل أن يعودا لبلادهما.