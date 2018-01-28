الصحة الفلسطينية: توقف مستشفيات في غزة خلال ساعات بسبب نفاد الوقود

غزة - (د ب أ):

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد من توقف بعض المستشفيات في القطاع خلال ساعات بسبب أزمة نفاد الوقود.

وقال المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة ، في بيان صحفي اليوم، "ساعات تفصلنا عن توقف الخدمة بشكل كامل في مستشفيي بيت حانون والدرة للأطفال بسبب قرب نفاد آخر قطرة من الوقود".

وكان القدرة أعلن في 23 من الشهر الجاري عن تخصيص وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد مليون شيكل، لتزويد المرافق الصحية في قطاع غزة بالوقود، مشيرًا إلى أنها تغطي عشرة أيام فقط.

وقالت الصحة مرار إنها تتعرض لأزمة وقود خانقة سيكون لها تداعيات خطيرة على مجمل الخدمات الصحية، خاصة في ظل الأزمة الحادة لانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات تقشفية للاستفادة المثلى من كمية الوقود المتوفرة لديها، وشغّلت المولدات الكهربائية الأقل حجمًا في مرافقها الصحية لإطالة أمد الخدمات الصحية.

وبحسب الوزارة ، تحتاج مرافقها 450 ألف لتر من السولار شهريا وفقًا لانقطاع التيار الكهربائي (من 8 إلى 12 ساعة) يوميًا، ويصل احتياجها الى 950 ألف لتر شهريا إذا زادت ساعات الانقطاع عن 20 ساعة يوميا.

من جهتها ، حملت حركة "حماس" حكومة الوفاق الفلسطينية "التداعيات الناجمة عن تجاهلها احتياجات المستشفيات في قطاع غزة".

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحفي ، إن "تجاهل الحكومة لاحتياجات مستشفيات غزة من الوقود والدواء، إسهام واضح في ضرب مقومات صمود أهلنا ودفع غزة نحو الانهيار".

وأضاف "نحمل الحكومة التداعيات كافة، وندعو الكل الفلسطيني إلى الوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا الإهمال المتعمد بحق غزة وأهلها".