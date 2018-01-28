مقتل امرأة حاولت دهس رجلي شرطة بولاية مسيسبي الأمريكية

واشنطن- (أ ش أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة الأمريكية قتلت امرأة حاولت دهس رجلي شرطة في مدينة جاكسون بولاية مسيسبي.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد أن الحادث وقع عندما تخطت المرأة البالغة من العمر (21 عاما) إشارة مرور وحاولت دهس رجلي شرطة بسيارتها، الأمر الذي دفع الشرطة إلى إطلاق الرصاص عليها ما أسفر عن مقتلها.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه لم يتوفر بعد المزيد من المعلومات عن الواقعة أو دوافع القتيلة.