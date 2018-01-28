استقالة ستيف وين من منصبه في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بعد اتهامه بالتحرش

واشنطن (د ب أ)

أعلن قطب الفنادق الامريكي، ستيف وين، استقالته من منصبه كرئيس مالي للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، يوم السبت، بعدما وجهت إليه عشرات الاتهامات بسوء السلوك الجنسي.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية، رونا ماكدنيال، في بيان "قبلت اليوم استقالة ستيف وين كرئيس مالي للجنة الوطنية للجمهوريين".

وتأتي الاستقالة بعد يوم من نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" لتقرير عن توجيه اتهامات بالتحرش والاعتداء الجنسي إلى وين من قبل العديد من الموظفات السابقات لديه.

وأفادت الصحيفة بأن العشرات من النساء اللائي قابلتهم الصحيفة اتهمن الملياردير وين 76 عاما بأنه أساء السوك الجنسي.

وكان بعضهن من الموظفات السابقات اللائي قلن إنه ضغط عليهن لممارسة أفعال جنسية.

وقالت واحدة من المدعيين، مقلمة أظافر، للصحيفة إن وين ضغط عليها للتعري والنوم على طاولة تدليك في جناحه الخاص.

وذكرت الصحيفة إنها تلقت في وقت لاحق مبلغا قدره 7.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية حول الحادث.

ونفى وين أن يكون قد أساء السلوك الجنسي، وقال إن "فكرة أنني اعتديت على أي امرأة منافية للعقل".

وأضاف أن الاتهامات كانت بتحريض من زوجته السابقة ألين وين بسبب دعوى "سيئة ومروعة" بينهما من أجل تسوية الطلاق، وهو الأمر الذي نفته محامية إلين وين.