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ترامب يدين هجوم طالبان "البغيض" في كابول

02:06 ص الأحد 28 يناير 2018
ترامب يدين هجوم طالبان "البغيض" في كابول

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ) :

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عن ادانته للتفجير الانتحاري الذى شنته حركة طالبان في العاصمة الافغانية كابول، والذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 95 شخصا وإصابة 158 اخرين ووصفه بأنه "بغيض".

وقال ترامب في بيان له "إنني أدين الهجوم الانتحاري البغيض الذى وقع في كابول اليوم (السبت) والذى أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الابرياء وإصابة المئات".

وأضاف ترامب "ان هذا الهجوم الإجرامي يجدد عزمنا وكذلك شركائنا الافغان ... وحشية طالبان لن تنتصر".

ودعا ترامب الدول إلى "اتخاذ اجراءات حاسمة ضد طالبان والبنى التحتية الإرهابية التي تدعمهم".

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