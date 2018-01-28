وصول 30 عالم آثار تركي لإعادة تأهيل "سواكن" السودانية

القاهرة - مصراوي:

أكد سفير تركيا لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو، وصول 30 متخصصا تركيا في علم الآثار إلى منطقة سواكن السودانية، للبدء في إعادة تأهيل المنطقة سياحيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الدبلوماسي التركي قوله إن بلاده تسعى إلى جعل منطقة سواكن أفضل مكان سياحي في المنطقة، في الوقت الذي استنكر انزعاج بعض الدول من زيارة الرئيس التركي مؤخرا للبلاد، والتي اتفق خلالها مع نظيره السوداني عمر البشير، على إعادة تأهيل الجزيرة السودانية.

وبحسب "الأناضول"، شدد السفير على "بذل قصارى جهده لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية عبر الاستثمارات والمشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الزراعة والطاقة والتجارة والبنوك والبنية التحتية".

وجاءت تصريحات أوغلو خلال احتفال في محلية بمدينة القطينة بولاية النيل الأبيض (جنوب)، بمناسبة حفر بئر للمياه موّله "وقف الديانة التركي".