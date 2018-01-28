التحالف العربي يدعو اليمنيين إلى دعم الشرعية لاستكمال تحرير اليمن من الحوثيين

صنعاء - (د ب أ):

أكدت قيادة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية في توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، "لاستكمال تحرير كافة الأراضي اليمنية من مليشيات الحوثي".

وقالت قيادة التحالف في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "إنها تتابع مجمل الأحداث والمستجدات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وما يدور من سجال إعلامي في هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات في القطاع الحكومي (حكومة أحمد عبيد بن دغر).

وأضافت القيادة بأنه يجب "عدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمني أو إلهاء اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه، مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافي أي أسباب تؤدي إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة".

ودعت قيادة التحالف العربي، بقيادة السعودية كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

وكانت ما تسمى بالمقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلنت في بيان لها الأحد الماضي، التصعيد ضد حكومة بن دغر وإعلان حالة الطوارئ في عدن، مع إعطاء الرئيس عبدربه منصور هادي أسبوعا لإقالة حكومة بن دغر والتي ستنتهي يوم غد الأحد.

وأشار البيان إلى "أن هذا القرار جاء بناء على أسباب جوهرية ومشروعة لإنقاذ الشعب الجنوبي من جحيم الكارثة والموت المحقق الذي تقوم به الحكومة التي وصفها بـ"الفاسدة".

وتأتي هذه المطالبات في الوقت الذي تشهد فيه عدة جبهات قتالية في محافظات يمنية مختلفة معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، عقب إعلان القوات الحكومية تنفيد عمليات عسكرية واسعة لاستكمال تحرير البلاد واستعادة الشرعية.