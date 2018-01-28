الجيش الليبي يقصف مواقع للقاعدة جنوب مدينة درنة

بنغازي - (أ ش أ)

أعلن الناطق الرسمي باسم "غرفة عمليات عمر المختار" في ليبيا صلاح بوجيدار أن سلاج الجوي الليبي التابع للجيش استهدف جماعات متطرفة منضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مدينة درنة شمال شرق ليبيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن بوجيدار قوله إن طائرات تابعة للجيش الليبي دمرت آلية عسكرية وموقعا للإرهابيين داخل مزرعة بوختال في منطقة الظهر الأحمر جنوب درنة.

يشار إلي أن الجيش الوطني الليبي تمكن من دحر عناصر "مجلس شورى مجاهدي درنة" في محوري الظهر الحمر والحيلة مؤخرا بعد محاولة عناصر التنظيم التقدم في اتجاه نقاط تمركز القوات المسلحة جنوب مدينة درنة قبل صدهم.