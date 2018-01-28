واشنطن: استخدام طالبان سيارة إسعاف لتنفيذ هجوم كابول غير إنساني

واشنطن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن مقتل 95 شخصا على الأقل وإصابة 158 آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ـ في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية الليلة ـ إن استخدام حركة طالبان سيارة إسعاف كسلاح لاستهداف مدنيين يشكل استخفافا غير إنساني بالشعب الأفغاني وجميع العاملين على تحقيق السلام في البلاد ، فضلا عن أنه يمثل انتهاكا لأبسط المعايير الدولية.

وأضاف أنه على جميع الدول التي تدعم السلام في أفغانستان إتخاذ إجراء حاسما إزاء حملة العنف التي تشنها طالبان ، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن يكون هناك أي تسامح مع أولئك الذين يدعمون أو يقدمون ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية.

وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أفغانستان والتزامها الثابت بدعم جهود الشعب الأفغاني من أجل تحقيق بلاده السلام والأمن والازدهار.

وقتل 95 شخصا على الأقل وأصيب 158 آخرون بجروح في انفجار سيارة إسعاف مفخخة في وسط كابول اليوم السبت ، وتبنته حركة طالبان.