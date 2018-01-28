الإمارات تدين "التفجير الانتحاري" في أفغانستان

أبوظبي - (د ب أ):

أدانت دولة الإمارات التفجير الانتحاري الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة وسط العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، مخلفاً ما لا يقل عن 95 قتيلا، و158 جريحا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها عن "إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة" مؤكدةً "موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله".

وأضاف البيان "تؤيد دولة الإمارات موقف جمهورية أفغانستان على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن ولا دين ولا أخلاق له، مؤكدة أنّ هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية".

وجددت الإمارات "دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الارهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها".