حبس إرهابيين في السويس خططا لتنفيذ عمليات ضد الشرطة والجيش

السويس - حسام الدين أحمد:

قررت نيابة السويس، بإشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، حبس عضوين بجماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على عناصر الشرطة والجيش والمشاركة في التخطيط لعمليات استهداف كمائن امنية بالطرق السريعة.

ووردت معلومات لمباحث الأمن الوطني في السويس، تفيد اعتزام العنصرين الإرهابيين التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر الشرطة والجيش، خاصة المعينين خدمات على الطرق، وأمام المنشآت العامة.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى صحة المعلومات، وتم إعداد كمين للمتهمين، وألقى ضباط الأمن الوطني القبض على كل من "ف. ب"، و"ع. ا" المتهمين، وعُثر بحيازتهما على منشورات تنظيمية، ومطبوعات وصور تتضمن طريقة تنفيذ العمليات الإرهابية، فضلًا عن "بروجكتور" كان يستخدمه أحد المتهمين في عرض فيديوهات لعمليات إرهابية سابقة.

وباشرت النيابة التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهما تهم التحريض على العنف واستهداف رجال الشرطة والجيش، والانضمام لجماعة إرهابية محظورة.