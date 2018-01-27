قادة أثينا وسكوبي يلتقيان بشأن الخلاف حول اسم "مقدونيا"

أثينا - (د ب أ):

يبحث رئيسا وزراء اليونان ومقدونيا، اليوم السبت، استراتيجية مع القادة السياسيين في بلديهما، قبل دفعة جديدة لحل نزاع دائر منذ فترة طويلة حول اسم "مقدونيا".

يلتقي رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زائيف وقادة سياسيون آخرين بارزون في أثينا وسكوبي، قبل أيام قليلة من قيام مبعوث الأمم المتحدة المعني بنزاع الأسم بزيارتهما في 29 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل.

وسيقدم رئيسا الوزراء خططهما وسط معارضة قوية لتسوية من جانب القوميين على جانبي الحدود.

وكانت الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان تسمى جمهورية مقدونيا الاشتراكية حتى، 1991 عندما أصبحت مستقلة. ومن حينها تستخدم الاسم المختصر.

وتزعم اليونان أن اسم مقدونيا، بما في ذلك تراثه التاريخي والثقافي، يخص إقليمها الشمالي الشرقي.

وبدأ الوضع في التحسن منذ تولى زائيف والديمقراطيون الاجتماعيون السلطة في الصيف الماضي.