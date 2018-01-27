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ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على حافلة في مالي إلى 26

01:43 م السبت 27 يناير 2018
ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على حافلة في مالي إلى 26

باماكو - (د ب أ):

ذكرت بعثة الأمم المتحدة في مالي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 26 جراء هجوم على حافلة تقل ركابا مدنيين في بلدة بوني الأسبوع الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المسماة "مينوسما"، في بيان في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن عبوة ناسفة انفجرت خلال تحرك الحافلة من بوركينا فاسو المجاورة.

وقع انفجار الحافلة خلال قتال بين القوات الحكومية والمقاتلين الإسلاميين في منطقة يووارو بوسط البلاد.

وأدى القتال أيضا إلى مقتل جنديين اثنين وسبعة أشخاص يشتبه بأنهم مقاتلون إسلاميون.

بعثة الأمم المتحدة الهجوم على حافلة القوات الحكومية

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