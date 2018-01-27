موظفات سابقات تتهمن قطب الفنادق ستيف وين بسوء السلوك الجنسي

واشنطن- (د ب أ):

وجهت اتهامات إلى قطب الفنادق ورئيس الشؤون المالية باللجنة الوطنية للجمهوريين ستيف وين بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل العديد من الموظفات السابقات لديه، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة.

وأفادت الصحيفة بأن العشرات من السيدات اللائي قابلتهم الصحيفة اتهمن الملياردير وين بأنه أساء السوك الجنسي. وكان بعضهن من الموظفات السابقات اللائي قلن إنه ضغط عليهن لممارسة أفعال جنسية.

ونفى وين أن يكون قد أساء السلوك الجنسي.

وقال إن "فكرة أنني أعتديت على اي امرأة منافية للعقل".

وأضاف أن الاتهامات كانت بتحريض من زوجته السابقة الين وين بسبب دعوى "سيئة ومروعة" بينهما من أجل تسوية الطلاق، وهو الأمر الذي نفته محامية إلين وين.