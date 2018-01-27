اتفاق وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الغوطة الشرقية

بيروت- (د ب أ):

دخل اتفاق لوقف اطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الغوطة الشرقية المحاصرة بعد وقت قصير من منتصف الليل بعدما توصلت الحكومة السورية والمعارضة الى اتفاق يوم الجمعة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري (ومقره بريطانيا) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بدأ وقف اطلاق النار على جميع الجبهات في الغوطة الشرقية بعد خمسة عشر دقيقة من منتصف الليل، وثقنا سقوط صاروخين على عربين في منطقة الغوطة الشرقية من مواقع النظام" .

وكان أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض في فيينا قد قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق :"تم التوصل إلى اتفاق يوم الجمعة، في فيينا لتنفيذ وقف اطلاق النار في الغوطة الشرقية".

وقال رامي عبد الرحمن إن "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش)".

وأضاف أن "المتمردين في المنطقة حددوا ضرورة دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا سيتم إلغاء الاتفاق".

وقال عبد الرحمن إن الاتفاق تم بوساطة روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق.

وتقع الغوطة الشرقية تحت حصار قوات الرئيس السوري بشار الأسد منذ أكثر من أربع سنوات.

ويواجه 400 ألف شخص في المنطقة نقصا شديدا في المساعدات الإنسانية منذ عام 2013.

وفي الأشهر الأخيرة، استعاد النظام السوري، بدعم من روسيا، أرضا من مقاتلي المعارضة والمسلحين المدعومين من الغرب في الصراع السوري المدمر متعدد الجوانب، الذي بدأ مع الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في عام 2011.