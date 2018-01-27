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المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي في روسيا

02:02 ص السبت 27 يناير 2018
المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي في روسيا

(مصراوي):

قالت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في تغريدة على تويتر إنها ستقاطع مؤتمر السلام الذي دعته إليه روسيا في سوتشي.

وقالت الهيئة- بحسب "سكاي نيوز" "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية تعلن عن مقاطعتها مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في 29 و30 الشهر الحالي".

وترى دول غربية وبعض الدول العربية أن سوتشي محاولة لخلق مسار سياسي مواز يقوض دور الأمم المتحدة ويضع الأساس لحل مناسب للحكومة السورية وحلفائها بشكل أكبر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، واشنطن بالترويج لـ"تقارير كاذبة" بشأن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، من أجل عرقلة مبادرات السلام السورية في سوتشي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة تروج لـ"تقارير مزورة وغير مؤكدة" حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتعطيل جهود السلام الروسية في البلد الذي يشهد حربا ضارية منذ سنوات.

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