موسكو: لدينا خطة لتخليص روسيا من طاعون العقوبات

موسكو- (أ ش أ):

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روجوزين، أن موسكو قد وضعت "حلولا معينة" ستخلص روسيا من "طاعون" العقوبات الغربية تماما.

وأضاف روجوزين - في تصريحات أوردتها فضائية (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - أن "العقوبات تفرض بصورة غير شرعية حاليا وتشمل تقريبا جميع مؤسسات القطاع العسكري الروسي، فضلا عن المؤسسات المالية والائتمانية التي تتعاون مع القطاع الصناعي العسكري".

وأعرب المسئول الروسي عن ثقته بأن الجانب الروسي سيتمكن من التغلب على تبعات العقوبات قائلا: "رغم ذلك، لقد وضعنا حلولا معينة ستخلصنا من هذا الطاعون".

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت- في وقت سابق اليوم- عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.​