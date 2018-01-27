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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

01:19 ص السبت 27 يناير 2018
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث لإطلاق النار بأمستردام

أمستردام- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهولندية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار في وسط العاصمة أمستردام.

وقالت الشرطة على تويتر، إن الحادث وقع في حي نيوزيجدز فوربورجوال بوسط المدينة، مضيفة أن المصابين الاثنين تم نقلهما إلى المستشفى وتم فتح تحقيق في الحادث.

ولم ترد أي معلومات أخرى على الفور، غير أن صحيفة "دي تيليجراف" المحلية ذكرت أن الشرطة تتعامل مع الحادث باعتباره عملا إجراميا.

الشرطة الهولندية أمستردام تويتر حادث إطلاق نار

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