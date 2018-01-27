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أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب لم يختلِ بي أبدًا

12:54 ص السبت 27 يناير 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب لم يختلِ بي أبدًا

الرئيس الأمريكى ترامب ونيكى هيلى

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أنفقت 7 تريليون دولار على العمليات العسكرية بالشرق الأوسط، وصرح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر حريصة على تنمية دول حوض النيل دون الإضرار بمصالحها، ونفت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي جميع الشائعات حول وجود علاقة بينها وبين الرئيس ترامب.

يمكن متابعة أبرز التصريحات في الصفحات التالية:

ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة سامح شكري أديس أبابا كينيا الاتحاد الأفريقي فيينا مؤتمر سوتشي نيكي هايلي أحمد المسماري خليفة حفتر

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