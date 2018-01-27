أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب لم يختلِ بي أبدًا

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده أنفقت 7 تريليون دولار على العمليات العسكرية بالشرق الأوسط، وصرح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر حريصة على تنمية دول حوض النيل دون الإضرار بمصالحها، ونفت سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي جميع الشائعات حول وجود علاقة بينها وبين الرئيس ترامب.

يمكن متابعة أبرز التصريحات في الصفحات التالية: