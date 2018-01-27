اضطرابات في فرنسا بسبب الـ "نوتيلا"

كتب - هشام عبد الخالق:

في بعض المحلات، قد تشاهد ازدحامًا بسبب تخفيضات على أجهزة التلفزيون، أو هواتف "آيفون" الحديثة، ولكن الوضع مختلف في فرنسا بعد التخفيضات التي قامت بها شركة "نوتيلا" لخليط البندق والشيكولاتة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتابعت الصحيفة، عندما قام أحد المتاجر ذات العلامة التجارية الكبيرة، بتخفيض ثمن البرطمان سعة 1 كيلوجرام تقريبًا، انتشرت مقاطع فيديو تظهر الزحام الشديد الذي حل بالمتجر، الواقع في مدينة "أوستريكورت" بشمال فرنسا، لدرجة أنه تم استدعاء الشرطة للتدخل.

وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، المتسوقين وهم يخطفون "البرطمانات" من بعضهم البعض، بالثمن بعد التخفيض والذي يبلغ 1.75 دولارًا أمريكيًا، واضطرت بعض المتاجر لتشديد المراقبة حتى لا يحصل أي متسوق على أكثر من برطمان.

La chasse aux pots de #Nutella en promotion se poursuit dans les #Intermarché comme ici à côté de #Toulouse ce matin : pour éviter les débordements, la distribution est désormais organisée et les clients sont "rationnés" à un pot par personne 😢😢😢😢 pic.twitter.com/k3WXpObho2 — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) January 26, 2018