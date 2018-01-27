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اضطرابات في فرنسا بسبب الـ "نوتيلا"

12:36 ص السبت 27 يناير 2018
اضطرابات في فرنسا بسبب الـ "نوتيلا"

كتب - هشام عبد الخالق:

في بعض المحلات، قد تشاهد ازدحامًا بسبب تخفيضات على أجهزة التلفزيون، أو هواتف "آيفون" الحديثة، ولكن الوضع مختلف في فرنسا بعد التخفيضات التي قامت بها شركة "نوتيلا" لخليط البندق والشيكولاتة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتابعت الصحيفة، عندما قام أحد المتاجر ذات العلامة التجارية الكبيرة، بتخفيض ثمن البرطمان سعة 1 كيلوجرام تقريبًا، انتشرت مقاطع فيديو تظهر الزحام الشديد الذي حل بالمتجر، الواقع في مدينة "أوستريكورت" بشمال فرنسا، لدرجة أنه تم استدعاء الشرطة للتدخل.

وأظهرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، المتسوقين وهم يخطفون "البرطمانات" من بعضهم البعض، بالثمن بعد التخفيض والذي يبلغ 1.75 دولارًا أمريكيًا، واضطرت بعض المتاجر لتشديد المراقبة حتى لا يحصل أي متسوق على أكثر من برطمان.

نوتيلا آيفون فرنسا

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