إعلامي لبناني أمام المحكمة بعد تعليقه على "الاعتقالات السريعة" في السعودية

كتب – محمد الصباغ:

أحيل الإعلامي اللبناني هشام حداد إلى المحاكمة بعد اتهامات بإهانة المملكة العربية السعودية، بسبب حلقة أذيعت خلال احتفالات رأس السنة الجارية، تطرق فيها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالبه فيها في إطار كوميدي بتوقيف الاعتقالات "السريعة".

ونفى حداد الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن "المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك"، وقال في تصريحات لوسائل إعلامية لبنانية، الاثنين: "هل المملكة العربية السعودية مهتمة جداً أن ترفع دعوى ضدي؟"

وحول ما إذا كان سيقلل من انتقاده أو سيغير في سياسة البرنامج، طلب هشام حداد من الجمهور أن يتابعه يوم الثلاثاء المقبل. وأضاف أيضًا: "ليس هناك إعلامي يخسر مع القضاء، القضاء دائماً يخسر مع الإعلام".

هيدا المقطع هوي أحد مواضيع الدعوى ... اين التعرض ؟ الموضوع الآخر يعلن لاحقا ... pic.twitter.com/oChyGf9Rt3 — Hicham haddad (@HichamHaddad57) January 25, 2018

وقال أشرف الموسوي، محامي الإعلامي، لموقع "النهار" اللبناني إن الدعوى أمام إحدى المحاكم المختصة و"سيتقدم بمذكرة دفوع شكلية باعتبار أنه لم يتبين من مضمون الحلقة أي جرم جزائي يعاقب عليه".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أمس بأن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أحالت الادعاء على هشام حداد، إلى "محكمة المطبوعات" واتهم فيها بموجب المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 104/77. وتختص هذه المادة بالمس بكرامة الرؤساء.

تأتي هذه الإحالة على خلفية تطرق حداد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث عرض مقطع فيديو لميشيل حايك، وهو لبناني يتنبأ مع بداية كل عام بأحداث معينة قد تشهدها البلدان، وقال في المقطع إنه يطالب ولي العهد السعودي بتقليل الوجبات السريعة.

فكان تعليق حداد على المقطع بإبداء تعجبه من المطلب، وقال إنه كان يتوقع أن يطالبه بتوقيف الاعتقالات السريعة أو الضربات السريعة وليس الوجبات السريعة.