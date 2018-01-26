واشنطن تعلن عن عقوبات إضافية على أوكرانيا وشبه جزيرة القرم

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة ، فرض عقوبات جديدة تتعلق باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم والعنف المستمر في شرقي أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات الجديدة تشمل 21 شخصية وتسعة كيانات، وأضافت أن القائمة تضم 11 من القادة بجمهورية دونيتسك الشعبية الأوكرانية المعلنة من جانب واحد والشركات الروسية المتصلة بمشاريع في شبه جزيرة القرم المتنازع عليها.

وفرضت الوزارة أيضا عقوبات على كبار قادة جماعة انفصالية أوكرانية ثانية، وهي جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ، فضلا عن أشخاص وكيانات يزعم أنهم قدموا لهم دعما ماديا .

وتعتبر العقوبات الجديدة هى الأحدث في سلسلة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أفراد أو كيانات روسية على خلفية معارضتها لاحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم.

وتعني العقوبات تجميد أي ممتلكات أو فوائد أو أرباح من الممتلكات الخاصة بهؤلاء الأفراد أو تلك الكيانات داخل الولايات المتحدة وكذلك حظر المعاملات بشكل عام بين هؤلاء الأشخاص وتلك الكيانات من جانب وبين المواطنين الأمريكيين من جانب آخر .