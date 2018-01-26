أردوغان يؤكد استمرار العمليات العسكرية في سوريا لحين القضاء على "الإرهابيين"

أنقرة - (د ب أ):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار العمليات العسكرية التركية في سوريا وصولا إلى الحدود العراقية إلى أن يتم القضاء على آخر إرهابي.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الجمعة، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية بالعاصمة التركية أنقرة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء .

وقال أردوغان: "سنطهر منبج من الإرهابيين .. لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، بل إخوتنا العرب هم أصحابها الأصليون، وسنواصل عملياتنا وصولا إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي".

وأضاف "جيشنا لم تتلوث يداه بدماء الأطفال على الإطلاق، وعدد من تم تحييدهم من الإرهابيين في عملية غصن الزيتون 343 إرهابيا".

وتعهد أردوغان بشل حركة حزب العمال الكردستاني "بي.كيه كيه"، الذي تعتبره تركيا تنظيما ارهابيا، خلال فترة قصيرة جدا في منطقة عفرين .

وأردف "عملية عفرين موجهة ضد الإرهابيين وتنظيماتهم فقط، وأقول للذين يعتبرون العملية حملة غزو: ابحثوا في ليبيا ورواندا ومالي عن الذين قاموا بالغزوات هناك".

كما أعرب أردوغان عن امتنانه لعدم وجود أي خلل في عملية غصن الزيتون، على الرغم من الظروف الجوية السيئة والمنطقة الجغرافية الصعبة.

وقال "تركيا تستضيف 5ر3 مليون لاجئ سوري، سنضمن عودتهم إلى بلادهم، وهذا هو هدف الكفاح الذي يجري في عفرين وإدلب، وعلى الغرب أن يعلم ذلك.. والسؤال هنا كم لاجئا وصل إلى بلادكم؟".

وتعليقا على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى "الحد من العملية وإنهائها خلال فترة قصيرة"، أوضح الرئيس التركي: "لو استخدمنا القوة التي نملكها بشكل قاسٍ ضد الإرهابيين لانتهت عملية غصن الزيتون في بضعة أيام، إلا أننا نأخذ في الحسبان سلامة المدنيين الأبرياء بقدر سلامة جنودنا".

وأشار أردوغان إلى أن التنظيمات الإرهابية تسرح في المنطقة تحت العلم الأمريكي، متسائلا "كيف لشريك استراتيجي (أمريكا) أن يفعل هذا بشريكه (تركيا)؟".

وقال أردوغان: "عندما يتم نقل 5 آلاف شاحنة أسلحة (أمريكية) إلى المنطقة (شمالي سورية)، يتساءل شعبي عن الجهة التي ستُستخدم ضدها هذه الأسلحة".

وبيَّن أردوغان أن "القذائف الصاروخية التي أطلقت من سورية أصابت أحد مساجدنا التاريخية، وتسببت باستشهاد اثنين من أشقائنا خلال الصلاة، فهل يرى الغرب هذا الأمر؟.. لدينا العديد من المصابين، هل يرى الغرب ذلك؟ كلا".

وأشاد الرئيس التركي بدور الجيش السوري الحر خلال عمليات غصن الزيتون، قائلا: "أحيي جنود الجيش السوري الحر الذين يقدمون نضالا مشرفا جنبا إلى جنب مع أبناء الجيش التركي".

وأكد أردوغان أنه "لا علاقة لـ(بي. كيه كيه ) و(بي واي دي ) / حزب الاتحاد الديمقراطي/ و(داعش) بالإسلام، لأنهم مجرمون يقتلون إخواننا المؤمنين دون رحمة".

كان الجيش التركي قد أطلق عملية "غصن الزيتون"، يوم السبت الماضي، مستهدفا مدينة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد في سورية.