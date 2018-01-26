برلين تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في ميانمار

ميانمار - (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في ميانمار، حيث اضطر أكثر من 680 ألف شخص للهرب من الاضطهاد إلى دولة بنجلاديش المجاورة.

وقالت السفيرة الألمانية في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، دوروته يانتسكه-فينتسل في خطاب نشر اليوم الجمعة: "الألمان والأوروبيون منزعجون مما يحدث في ولاية راخين".

تجدر الإشارة إلى أن ولاية راخين المتاخمة للحدود مع بنجلاديش موطن أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وذكرت السفيرة أنه عندما يُجرى تهميش أفراد بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية مختلفة أو دين مختلف، فإن ذلك يذكّر الألمان بماضيهم، موضحة أن ميانمار لا يزال أمامها فرصة لتحمل المسؤولية تجاه المواطنين المسلمين في راخين.

ويأتي خطاب السفيرة بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لمحرقة النازية "الهولوكوست" الموافق غدا السبت.

تجدر الإشارة إلى أن ميانمار التي يدين غالبية سكانها بالبوذية تواجه انتقادات على المستوى الدولي منذ شهور بسبب الحملة الوحشية التي يقوم بها الجيش ضد المسلمين هناك.

كما وُجهت هذه الانتقادات للحائزة على جائزة نوبل أون سان سو تشي، التي تتولى قيادة حكومة ميانمار.

وكان من المخطط بدء إعادة اللاجئين من بنجلاديش إلى ميانمار، إلا أنه تم إرجاء هذا الأمر