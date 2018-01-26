وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

كتبت – إيمان محمود:

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 30 للقمة الأفريقية خلال الفترة من 22 – 29 يناير 2018.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مقر والسودان، والتلاحم بين الشعبين، وحرصهما على تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات، واتخاذ إجراءات عملية لاستعادتها الي مسارها الطبيعي.

وأضاف ابو زيد، بأن كلا من الوزير شكري وشقيقه البروفيسور غندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة قد تسئ إلى تلك العلاقات.

كما أكدا على المسئولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الاعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأية مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في البلدين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا ايضا أهمية متابعة تنفيذ مقررات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وكافة اللجان النوعية المنبثقة عنها.