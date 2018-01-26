"رويترز": كوريا الشمالية تصدر الفحم لسول وطوكيو رغم العقوبات

القاهرة – (مصراوي):

قالت ثلاثة مصادر لوكالة أنباء "رويترز" البريطانية، في مخابرات أوروبا الغربية إن كوريا الشمالية شحنت كميات من الفحم إلى روسيا العام الماضي، وإن هذه الشحنات نقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان في انتهاك على الأرجح لعقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج.

وحظر مجلس الأمن الدولي صادرات كوريا الشمالية من الفحم في الخامس من أغسطس الماضي بموجب عقوبات تستهدف قطع مصدر مهم من العملة الأجنبية التي تحتاجها بيونجيانج لتمويل برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى.

وأكدت المصادر إنه رغم العقوبات فإن كوريا الشمالية شحنت الفحم ثلاث مرات على الأقل إلى مينائي ناخودكا وخولمسك الروسيين وتم تفريغ الشحنات على رصيف المينائين ثم أعيد تحميلها على سفن نقلتها إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

وفي سياق منفصل، قال مصدر غربي في قطاع الشحن إن بعض الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا الجنوبية في أكتوبر العام الماضي. وأكد مصدر أمني أمريكي أيضا وجود تجارة للفحم عبر روسيا وقال إنها مستمرة، بحسب ما نقلته الوكالة.

وقال مصدر أمني أوروبي، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الدبلوماسية العالمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية، "أصبح ميناء ناخودكا الروسي مركزا مهما لشحن فحم كوريا الشمالية".

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب أرسلته رويترز يوم 18 يناير للتعليق على الأمر. وأبلغت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لجنة العقوبات في مجلس الأمن في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بأن موسكو ملتزمة بالعقوبات.

وقال محاميان متخصصان في القانون المتصل بالعقوبات لـ"رويترز" إن هذه المعاملات تنتهك عقوبات الأمم المتحدة على ما يبدو.

وأضافت الوكالة البريطانية أنها لم تستطع التحقق إن كان الفحم الذي جرى تفريغه في المينائين الروسيين هو نفسه الفحم الذي جرى شحنه بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان، ولم تتمكن أيضًا من التأكد مما إذا كان ملاك السفن التي أبحرت من روسيا إلى كوريا الجنوبية واليابان على علم بمصدر الفحم.